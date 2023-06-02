Hastane çemberi yeniden trafik akışına açıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve yağ dökülmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Hastane Çemberi açıldı.

Polis , yağ dökülmesi sonucu kayganlık oluşan hastane çemberinin belediye ekipleri tarafından yapılan kumlama çalışmaları sonrası yeniden polis tarafından trafik akışına açıldığını açıkladı.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan Hastane Çemberi’nde yola dökülen yağ nedeniyle, yol ve trafik güvenliği açısından Ortaköy ve Göçmenköy istikametinden gelen sürücülerin Etik Hastanesi (Yenikent) yönüne yönlendirildiğini duyurdu.

Polis’ten yapılan açıklamada, söz konusu yolda kayganlık meydana geldiği belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.