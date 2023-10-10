“Hastalığı yayan sinek artık Kıbrıs’ta yaşam sürüyor”

Serap ŞAHİN

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’sinin taburcu edildiği, 82 yaşındaki kronik hastalığı olan 1 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

YENİDÜZEN’E konuşan uzmanlar, virüsü yayan sinek türünün artık adada yaşam sürdüğüne dikkat çekerek bilimsel mücadele yollarının bulunması çağrısı yaptı.

İki hastanın tedavi edildiği, birinin ise hayatını kaybettiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında Batı Nil Virüsü teşhisiyle gelen hastaların 2’sinin Lefkoşa’dan 1’inin de Güzelyurt’tan olduğunu belirtti.

Hastalığın insandan insana yayılmadığına vurgu yapan Dr. Süer, “Bu sinekler uzun yıllardan beri adada var. Bu virüsü taşıyan yeni sinek türü de 2022 yılında ülkeye girdiğine dair paylaşımlar var. Bunun araştırılması gerekiyor” dedi.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Biyolog Hasan Sarpten, taşıyıcı olan sivrisinek türünün Batı Nil Virüsü ve başka hastalıkları da yayma potansiyeli olduğuna işaret etti.

Bilimsel bir bakış açısı ile gerekli mücadelelerin yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Sarpten, “Buradan da geri adım atma çalışmaları görülüyor. Bakanlığın kimyasal yöntemlere başvurma gibi yöntemleri olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda emareler var ve çalışma yapıyoruz” dedi.

Sayısı giderek artan hastalığı taşıyıcı kişiler olduğuna dikkat çeken Sarpten, virüsü taşıyan Asya kaplan sivrisineğinin artık ülkemizde bulunan bir sinek olduğunu söyledi.

YDÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer:

“2’si Lefkoşa, 1’i Güzelyurt’tan geldi”

Bat Nil virüsü teşhisiyle 3 hasta olduğunu ve 2 hastanın taburcu olduğunu 1 kişinin de hayatını kaybettiğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer, hastaların 2’sinin Lefkoşa’dan 1’inin de Güzelyurt’tan olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden hastanın altta yatan hazırlayıcı faktörlerinin fazla olduğuna işaret eden Süer, “Diyabet ve tansiyon gibi” ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden hastanın genel durumunun kötüye gittiğini ve yoğun bakıma alındığını belirten Süer, “Bu tür vakalarda ileri yaş gurubunda ölüm riskini arttırıyor” dedi.

“Bu virüsü taşıyan yeni sinek türünün 2022 yılında ülkeye girdiği yönünde bilgiler var”

Hastalığın sivrisinekten bulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Kaya Süer, “İnsandan insana geçen bir virüs değil. Aile içi bir bulaş söz konusu olmaz. Bu sinekler uzun yıllardan beri adada var. Bu virüsü taşıyan yeni sinek türü de 2022 yılında ülkeye girdiğine dair paylaşımlar var. Bunun araştırılması gerekiyor. Avrupa Birliği de bu şekilde bir proje yürütüyor. Bu sineklerle ilgili araştırma yapılıyor” şeklinde konuştu.

Biyolog Hasan Sarpten:

“Başka hastalıklar yayma potansiyeli var”

Biyolog Hasan Sarpten, Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek türünün yeni bir tür olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl bu zamanda bu türün ülkede görüldüğünü ancak Sağlık Bakanlığı’nın bunu önce inkâr sonra kabul ettiğini hatırlattı.

Batı Nil virüsü taşıyan sivrisineğin, taşıyıcı, olduğunu, ülkede görülmeye başlandığı için kalıcı olduğunu ve çoğaldığını vurgulayan Sarpten, “Bu sivrisinekle birlikte Batı Nil virüsü ve başka hastalıkları da yayabilme potansiyeli var” dedi.

“Bu sinek sadece gece değil gündüz de aktif”

“Geçtiğimiz yıldan bu yana, bu tehlike vardı ve bas bas bağırıyorduk ve şu an geldiğimiz noktada bu hastalığın görülmüş olması şaşılacak bir durum değil” ifadelerine yer veren Sarpten, sivrisinek türünün alışagelmiş türlerden farklı olarak sadece gece değil, gündüz de aktif olduğuna dikkat çekti.

Yapılması gerekenler olduğuna işaret eden Biyolog Hasan Sarpten, kaynakların kontrol altına alınması gerektiğini ve eski yöntemlerle bu sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

“Asya kaplan sivrisineği artık ülkemizde var”

Bilimsel bir bakış açısı ile gerekli mücadelelerin yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Sarpten, “Buradan da geri adım atma çalışmaları görülüyor. Bakanlığın kimyasal yöntemlere başvurma gibi yöntemleri olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda emareler var ve çalışma yapıyoruz” dedi.

Sayısı giderek artan hastalığı taşıyıcı kişiler olduğuna dikkat çeken Sarpten, virüsü taşıyan Asya kaplan sivrisineğinin artık ülkemizde bulunan bir sinek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı:

“Sinek tür belirleme çalışmaları sürüyor”

Yaşanan ölümün ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı ise, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için çalışmalara devam ettiği, ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce de paylaştığımız üzere Batı Nil Virüsü konusunda korunma yöntemleri önem taşımaktadır. Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılması önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca tabipler birliğinin, belediyelerin, çevre dairesinin, veteriner dairesinin ve belediyeler birliğinin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş ve sürekli temas halindedir.”

Batı Nil Virüsü nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti