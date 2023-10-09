Batı Nil Virüsü nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’sinin taburcu edildiği, 82 yaşındaki kronik hastalığı olan 1 kişinin ise vefat ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için çalışmalara devam ettiği, ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce de paylaştığımız üzere Batı Nil Virüsü konusunda korunma yöntemleri önem taşımaktadır. Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılması önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca tabipler birliğinin, belediyelerin, çevre dairesinin, veteriner dairesinin ve belediyeler birliğinin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş ve sürekli temas halindedir.”