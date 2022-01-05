 “Hastaların büyük çoğunluğu aşısızlar”

Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu basın sözcüsü Haralambos Harilaou hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu açıkladı.

Haralambos Harilaou, kamu hastanelerinde pandemi ile ilgili durumun günlük olarak değerlendirildiğini söyledi.

PIK’e konuşan Harilaou, kurumun artan ihtiyaçların ortaya çıkması halinde her an yanıt verebilmek için hazırlandığını yineledi.

Düne kadar yaklaşık iki yüz kişinin coronavirüs tedavisi gördüğünü belirterek, ortalama olarak kabullerin taburcu edilen hastalardan 8 fazla olduğunu belirtti.

Hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğuna, aşılanan az sayıdakinin ise hastalığı olan veya bağışıklığı baskılanmış kişiler olduğuna dikkat çekti.

Makarios Hastanesinde altı çocuk ve on dört kadının tedavi edildiğini söyledi.

Herkesi, coronavirüsün tüm yaşları etkilediğini ve hiç kimsenin her organizmanın nasıl tepki vereceğini bilmediğini fark etmeye çağırdı, aşılama ile herkes kendisini ve başkalarını koruduğunu söyledi.

“(Güneyde) pozitiflik oranı %10'a kadar çıkabilir

Öte yandan Kıbrıs Üniversitesi Moleküler ve Tıbbi Genetik Laboratuvarı Direktörü Profesör Konstantinos Deltas, Omicron varyantının hızla yayıldığını belirterek, Kıbrıs'ta (güneyde) pozitiflik oranının %10’a kadar varabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

PIK’e konuşan Deltas, tedbirlerin alınmasının yanında izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşıların ciddi hastalık ve tedavi ihtiyacına karşı çok etkili olduğunu ancak tam olarak etkili olmadığını kaydederek, yayılmasını engellemediklerini, ancak sınırladıklarını açıkladı.