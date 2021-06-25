"Hastalarıma geri dönme arzum, siyaset yapma arzumun üzerindedir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, bakanlık görevinden bugün itibariyle ayrıldığını duyurdu, "Hekimliğe ve hastalarıma geri dönme arzum, siyaset yapma arzumun kat be kat üstüne çıkmış vaziyettedir” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çağman, görevi doğruluk, dürüstlük çerçevesinde hizmet gösterme sözünü tutmanın gönül rahatlığı içerisinde bıraktığını kaydetti.

“Bugün, temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum” diyen Çağman, Siyaset içerisinde şahsi ahlak unsurunun gerekli olmakla birlikte yeterli olmadığını da tecrübe edindiğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

10 Aralık 2020 tarihinde devraldığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin ve siyasi beklentim olmadan başladığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevimi kendi karakterime uygun doğruluk, dürüstlük çerçevesinde hizmet gösterme sözünü tutmanın gönül rahatlığı içerisinde bırakıyorum.

Bakanlık görevimi gözler önünde olmadan, hiçbir hak yemeden layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Bugün, temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum. Siyaset devletin çok parçalı mekanizması ile halk arasındaki dengeyi sağlama sanatıdır. Bu dengeyi sağlamanın yolu ise mekanizmanın hümanist bir yaklaşım ile yürütülmesini gerektirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevim süresince bu dengeyi kurmak için çok çaba sarf ederek ve elimden gelen gayreti göstererek, dürüstlük ilkemin dışına çıkmadan şeffaf bir şekilde yürütmeye gayret ettim. Ancak, onlarca yıldır belli ilke ve inanışlar doğrultusunda cerrah olarak hizmet ettiğim halkıma, bulunduğum Bakanlık makamında aynı dürüstlük ve şeffaflıkla hizmet edememe endişesinin beni aşırı stres ve mutsuzluğa ittiğini fark etmiş bulunmaktayım.

Bu stres ve yıpranmışlık hali sağlık sorunlarımın baş göstermesine neden oldu. Aktif siyasete başladığım Ocak 2018 yılında iki adet olan damarlarımdaki stent sayısının bu süreç içerisinde 8’e çıkması da bunun en açık göstergesidir. Hal böyle iken, bu görevi daha fazla sürdürmemin sağlığım açısından vahim sonuçlara davetiye çıkaracağı görüşündeyim. Öte yandan Bakanlık görevim süresince uzak kaldığım hekimliğe ve hastalarıma geri dönme arzum, siyaset yapma arzumun kat be kat üstüne çıkmış vaziyettedir.

Ayrıca, siyaset içerisinde şahsi ahlak unsurunun gerekli olmakla birlikte yeterli olmadığını da tecrübe edindim. Bu vesileyle Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile Başbakan Sayın Ersan Saner’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevimden ayrılacağımı iletmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım bakanlık personelime, çok değerli daire müdürlerime ve yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ederim.

Saygılarımla

Dr. Koral Çağman"