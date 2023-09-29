Haspolat’taki bir çöpte 11 poşet ilaç bulundu

Serap ŞAHİN

‘Sahte reçete’ soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı ve doktorlar tutukluluk sürelerinin dolmasıyla tekrardan mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında “delilleri karartma” suçundan dün gece 1 sivil , bu sabah da 1 eczacı daha Mağusa’da tutuklandı. Tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.

Tahkikat Memuru Cemali Çiftçi, olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Çiftçi, 13 Eylül’de Sosyal Sigortaların şikayeti üzerine tahkikatın başladığına işaret ederek, zanlıların “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, dün Haspolat’ta bir çöpte 11 poşet daha ilaç bulunduğuna dikkat çekerek inceleneceğini açıkladı.

Olayla ilgili 5 kişilik araştırma ekibi kurulduğuna işaret eden polis, N.P. ‘Nin toplam 47 eczaneyle anlaşması olduğunu 30bin 667 reçete yazdığını, M.A.’nın 85 eczaneyle anlaşması olduğunu 26 bin 348 reçete yazdığını, İ.T.’nin 19 doktorla anlaşması olduğunu 6 bin 352 reçete hazırlandığını, eczacı S.S’nin 7 doktorla anlaşması olduğunu 986 reçete hazırlandığını ve bu reçetelern 956’sının N.P. tarafından yazıldığının , eczacı G.E.’nin de 141 eczaneyle anlaşması olduğunu ve bin 901 reçetenin G.E. tarafından yazıldığının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında zanlıların toplamda 43 sahte reçete daha tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların serbest kalması halinde soruşturma ın seyrini değiştirme ihtmali olduğundan 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç, 5 gün tutukluluk kararı verdi