Haspolat'ta trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamadına göre, Gülfem Öztinen (K-39), yönetimindeki LA 605 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı istikametten gelen Ali Keskin (E-56) yönetimindeki TYY 630 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarptı

Kaza sonucu yaralanan Öztinen ve TYY 630 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Onur Çolak (E-25) ile Metin Akbaba (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Çolak ile Akbaba ise, kendi rızalarıyls hastaneden taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.