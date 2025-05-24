Haspolat'ta trafik kazası, 3 kişi yaralandı
Haspolat Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Haspolat Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Polisin açıklamadına göre, Gülfem Öztinen (K-39), yönetimindeki LA 605 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı istikametten gelen Ali Keskin (E-56) yönetimindeki TYY 630 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarptı
Kaza sonucu yaralanan Öztinen ve TYY 630 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Onur Çolak (E-25) ile Metin Akbaba (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Çolak ile Akbaba ise, kendi rızalarıyls hastaneden taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.
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