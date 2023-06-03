Haspolat’ta “horoz güreşi” operasyonu

Haspolat’taki bir binada polis tarafından yapılan operasyon sonucu, “güreş horozu dövüştürmek” amacıyla kurulmuş dövüş ringleri ve dövüşe katılmak için binada bulunan 48 kişiyi tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, 48 kişi hakkında “Hayvan Refahı Yasası’na Aykırı Hareket” suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

Cuma akşamı saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.