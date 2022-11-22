Haspolat’ta 71 yaşındaki Bezeyiş yaşamını yitirdi

Haspolat’ta yaşayan 71 yaşındaki Latif Bezeyiş’in evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre Bezeyiş’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 20 Kasım’da rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren Doğancı’da sakin 80 yaşındaki Günay Alpun’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Alpun’un kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Küçük Kaymaklı'da kaldığı evde dün ölü bulunan 21 yaşındaki Marouen Khammassı’nin otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.