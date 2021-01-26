Haspolat’ta 2 kilo 500 gram uyuşturucu

Haspolat’ta narkotik ekipleri tarafından takipte olduğu öğrenilen 32 yaşındaki D.E., Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollardan giriş yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde gerçekleşen aramada 600 gram bonzai ele geçirildi.

İleri soruşturmada zanlının tasarrufunda toplam ağırlığı 2 kilo 500 gram Hintkeneviri tespit edilirken, D.E., tutuklandı.