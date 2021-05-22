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Haspolat sanayide korkutan yangın

Haspolat sanayide korkutan yangın

Haspolat sanayi bölgesi girişindeki yangına itfaiye müdahale ediyor.

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Lefkoşa'da Haspolat yakınlarında büyük bir yangınla var.

Haspolat sanayi bölgesi girişindeki yangına itfaiye müdahale ediyor.

Yangınla ilgili henüz resmi bilgi alınamazken, yangının, güneye  sıçrama tehlikesi olduğu da iddia ediliyor.

Yangının doğu kısmında yer alan yerleşim yerlerinin rüzgarın da etkisiyle yoğun duman ve risk altında olduğu konuşuluyor.

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Fotoğraflar Fehime Alasya

 

 

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