“Haspolat lagünleri geçen yıl 3 bin 800'den fazla kuşa ev sahipliği yaptı”

“Dünya Sulak Alan Günü” dolayısıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor) tarafından yapılan ortak açıklamada, iş birliklerinin güçlenerek devam edeceği belirtildi.

Ortak açıklamada, Haspolat Lagünlerinin 2022 ve 2023 yıllarında en çok su kuşuna ev sahipliği yapan, adanın en önemli kuş alanlarından biri olduğu kaydedilerek, buranın 2022 yılında 36 türden 3 bin 800’den fazla kuşa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Haspolat lagünlerine uyarıcı panolar yerleştirildi

Bu alanın ada çapında kışlayan (kış mevsimini geçiren) su kuşları için önemine vurgu yapılan açıklamada, “Haspolat Lagünlerinin bulunduğu alandan sorumlu olan Lefkoşa Türk Belediyesi, KUŞKOR ile iş birliği içerisinde alana kuşlar hakkında bilgilendirici panolar ile alanı kullanan kişilerin kuşları rahatsız etmesini engellemek amacı ile uyarı panoları yerleştirdi, bazı bölgelere araç ve insan girişini engelleyecek önlemler alındı. KUŞKOR ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaki bu iş birliği lagünlerdeki kuş varlığını garanti altına almak amacıyla güçlenerek devam edecek” denildi.