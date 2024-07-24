Haskasap: Net karlılığımızı % 111 oranında artırdık

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ever Haskasap, 2024 yılının ilk yarısında %75 büyüyerek karlılığını %111 oranında artırdıklarını açıkladı.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, 2024 yarıyılını değerlendirdi.

Haskasap, “Near East Bank olarak, 2024 yılının ilk yarısında geçen yıla kıyasla net karlılığımızı % 111 oranında artırdık. Böylece banka özkaynaklarımız %84,38 oranında artarak 903 Milyon TL’yi aşarken, devletimize ödediğimiz vergi ise 49 Milyon TL’den 78,3 Milyon TL’ye yükseldi" değerlendirmesini yaptı. Near East Bankası'nın 2024 yılında yatırımlarına devam ederek piyasanın finansman ihtiyacı ve talebine yoğun destek sağladığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Haskasap şöyle devam etti: "Kredilerini bir yılda % 97,96 artırarak 9,3 Milyar TL’ye çıkarmış ve Türkiye ve KKTC’de gerek kamu gerekse özel sektör tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlere yapılan yatırımı 1,6 Milyar TL’den 2,8 Milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Dolayısıyla Bankamız hem ülkemiz hem de Türkiye ekonomisine destek ve katkılarını artırarak sürdürmeye devam etmektedir. Sonuç olarak bankamızın aktifleri bir yıllık sürede 9,4 Milyar TL’den % 75,24 oranında büyüyerek yarıyıl sonunda 16,5 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bankacılık faaliyetlerimizi başarılı şekilde sürdürürken kurumsal yönetimin tüm bacaklarında etkinliğimizi üst seviyede canlı tutma ve süreklilik esasları ile risklerimizi de minimize etmekteyiz. Bu çerçevede takipteki kredilerimizin toplam krediler içerisindeki payı bir yıllık zaman zarfında % 2,71’den % 1,79’a gerilemiş ve bankacılık sektör ortalaması olan % 4,05’inin hayli altında seyretmiştir.”

"Yeni istihdamlar yaratmaya ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Haskasap önümüzdeki dönem hedeflerinden de şöyle bahsetti: "Sürdürülebilir mali yapımızla yılın ikinci yarısında müşteri odaklı ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, dijitalleşme projelerimizi günün gereksimlerine göre güncellemek, insan kaynağı kalitemizi artırıcı yeni istihdamlar yaratmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürürken tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam etme arzusunda olduğumuzu bir kez daha paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz”