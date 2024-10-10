Hasipoğlu: UBP kuruluş yıldönümü kutlamamızı erteledik
UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarın akşam yapılacağı açıklanan UBP kuruluş yıldönümü resepsiyonunun ertelendiğini açıkladı.
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UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarın akşam yapılacağı açıklanan UBP kuruluş yıldönümü resepsiyonunun ertelendiğini açıkladı.
İşte açıklama: Tüm Ulusal Birlik Partililerin dikkatine, Cumhuriyet Meclisi Çalışmalarının uzaması nedeniyle, yarın akşam yapacağımızı açıkladığımız UBP Kuruluş Yıldönümü kutlamalarını, ileriki bir tarihe ertelemiş bulunuyoruz. Kutlama tarihimizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile yeniden paylaşacağız. Saygılarımla...
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Etiketler : Ulusal Birlik Partisi