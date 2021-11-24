Hasipoğlu: Sınıfta kaldık

Mahkemeler Bütçesinde söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, Denktaş’a teşekkür etti, anılarını anlattı. Hasipoğlu, yargının önemine işaret ederek, yasama ve yürütmenin yargıya yardımcı olması gerektiğini, ancak sınıfta kaldıklarını söyledi. Hasipoğlu, seçim sisteminde bile uzlaşıya varamadıklarını, Anayasa’da yargı değişikliğine gidemediklerini anlattı, yargının sıkıntılarına işaret etti, seçim sonrası bu sorunların esasına değinmesini temenni etti.