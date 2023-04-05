Hasipoğlu: İsias Davası’nın sonuçları çok önemli

Meclis Deprem Komitesi, 35 kişilik GTMK kafilesinin hayatını kaybettiği Adıyaman İsias Otel enkazı önünde açıklama yaptı, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşerek, soruşturma hakkında bilgi aldıklarını söyledi, şu anda 5 kişinin tutuklandığını ancak bu sayının artabileceğine işaret etti.

“Tüm raporlar, statik dosya incelendi. Numuneler incelenmeler İTÜ’ye gönderildi” diyen Hasipoğlu, “Meclis’te bu süreci takip edeceğiz, suçluların cezasını alması için sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, “Deprem öldürmüyor, kolan kesen müteahhitler öldürüyor. İsias Davası, sadece KKTC’nin davası değildir. Bu davanın sonucu bizler için çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Hasipoğlu özetle şunları söyledi: Depremle ilgili adli sürecin izlenmesi amacıyla oluşturulan milletvekilleriyle Adıyaman’dayız. Bu çok büyük bir acı.

Depremin ilk gününden itibaren gerekli girişimleri yapıldı.Komite’nin özel görevi var. Başlatılan bir soruşturma var. İsias soruşturmasında 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. GTMK öğrencileri, öğretmenleri hayatlarını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştük. Soruşturma ile ilgili bilgi aldık. Özel olarak bu dosyada Savcılık tarafından ilgi alaka var. Tüm raporlar, statik dosya incelendi. Numuneler incelenmeler İTÜ’ye gönderildi.

Daha fazla tutuklu olabilir. Şu an 5 tutuklu var. TC adaletine güveniyoruz. Sürecin usulüne uygun ilerlediğini görmekten mutlu olduk. Adaletin tecelli ettiğini görmek istiyoruz. Takip bürosu gibi Meclis’te bu süreci takip edeceğiz, suçluların cezasını alması için sürecin takipçisi olacağız.

Deprem öldürmüyor, kolan kesen müteahhitler öldürüyor. İsias Davası, sadece KKTC’nin davası değildir. Bu davanın sonucu bizler için çok önemli.