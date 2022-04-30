Hasipoğlu: Başka bir UBP’liye görev verilmesini kabul etmeyiz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Sucuoğlu’nun açıklamasının ardından UBP MYK’sında alınan kararları açıkladı.

Hasipoğlu, “Genel Başkanımızı haricinde başka bir UBP’li vekile hükümeti kurma görevinin verilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Hükümet ortaklarının bir metin dayatmasını kabul etmeyeceklerini ifade eden Hasipoğlu “4. bir anlaşma metni sorumluluktan kaçmaktır. UBP olarak sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Partimiz, yeni hükümetin kurulması için görevin Faiz Sucuoğlu’na verilmesi kararını üretmiştir” dedi.

MYK toplantısında alınan kararları açıklayan parti Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Genel Başkan haricinde başka bir vekile hükümeti kurma görevinin verilmesini kabul etmeyeceklerini aktardı.

İmzalanan 3 metin olduğuna değinen Hasipoğlu, “Bir şart konulmasını UBP kabul etmez. Bir şartın dikte edilerek, kabul ettirilemeyeceği yönünde karar ürettik” dedi.

Hasipoğlu, şöyle devam etti: “Ateşten gömleği giymekten imtina ettiler. Böyle bir belgeyi sunmakla bahane ürettiler. UBP’nin seçilmiş genel başkanı vardır. Genel başkan haricinde başka bir vekile hükümeti görevinin verilmesini kabul etmeyecek.