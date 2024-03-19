"Hasat ile ilgili bir sıkıntı yok, bazı çevrelere rant sağlamak istiyorlar"

Narenciye Kesim Üreticileri Birliği, sezon başında ülkeye getirdikleri kesim işçilerinin yeterli olduğunu ancak Cypfruvex LTD. yetkililerinin üçüncü ülkeden 400’e yakın kesim işçisi getirmeye çalıştığını iddia etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Cypfruvex yetkililerinin konu hakkında “yanıltıcı” açıklamalar yaptığı aktarıldı, “Hasat ile ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur” denildi.

Narenciye Kesim Üreticileri Birliği, üçüncü ülkelerden getirileceği iddia edilen kesim işçilerinin adaya getirilmesi durumunda süresiz olarak greve gideceklerini de belirtti.

Açıklama şöyle:

“Bizler Narenciye Kesim Ekipleri Birliği olarak 2023-2024 narenciye hasat sezonuna 28 ekip ve 750 kesim işçisi ile sezona hazırlıkları yaparak sorunsuz bir şekilde başlamıştık. Ülkede konu edilen Yeşillenme hastalığı nedeni ile hasat ağır aksak başlamış ve devam etmektedir. İhracatın yavaş gitmesi ve Cypfruvex’in yetersiz kalması nedeni ile 10 ekibe 250 işçimiz boşa çıkmış ve Türkiye’ye geri dönüşler olmuştur. Bölgemizde tüm olumsuzluklar ve yolsuzluklarla birlikte Cypfruvex Ltd’in Müdürü Cemal Redif sözde işçi sıkıntısı varmış gibi bazı kendisi ve bazı çevrelere rant sağlamak için üçüncü ülkelerden gereği olmadığı halde 400’e yakın işçiyi bölgeye getirmeyi planlamaktadır. Ekiplerimiz ve 250’ye yakın kişi işsiz durumdayken üçüncü ülkelerden ülkeye girebilmeleri için Salise Akmandor ve Mehmet Gürcafer tarafından kişi başı 3.0000 -EURO para karşılığında ülkeye sokulmak istenmektedir. Bu tutar yaklaşık 1,200,000-EURO tutarında bir rant paylaşılmak istenmektedir. Amaç kesinlikle budur. Bu işçilerin kontrolü kesinlikle yapılmayacaktır. Birliğimizin ekipleri boşta iken yalan ve yanıltmalarla işçi sıkıntısı olduğu yansıtılmaktadır. Cemal Redif her kesimi yanılttığı gibi birliğimizi de yetersiz göstermeye çalışmaktadır. Hasat ile ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını birliğimiz garanti etmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde birliğimize bağlı üyelerin gereken işçileri ülkeye getirip hasadı yapabilecektir.

Üçüncü ülkelerden gelmekte olan işçi adı altındaki kişilerin %80 yasadışı yollar ile güneye geçmekte olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu işçilerin ısrar ile ülkeye getirilmesi, hem bölgedeki kesim ekiplerini işsiz hale getirecek, hem de kaosa neden olacaktır.

Bu işçilerin getirilmesi durumunda tüm birlik ve üyeler ile grev yapılacak olup kesim süresiz olarak durdurulacağını bildiririz.

Saygılarımızla

NARENCİYE KESİ EKİPLERİ BİRLİĞİ”