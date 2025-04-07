Hasan Tosunoğlu Milletvekiliği’nden istifa etti

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu milletvekilliğinden istifa etti.

Tosunoğlu, daha önce Demokrat Parti’den milletvekili seçilmiş, partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etmişti.

Tosunoğlu'nun Kooperatif Merkez Bankası Başkanı olduğu döneme dair Başsavcılık yeni bir soruşturma dosyası hazırlamıştı.

Söz konusu dosyanın bugünlerde Meclis'e gönderilmesi ve Tosunoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Tosunoğlu, hafta sonu konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve soruşturmanın "itibarını zedelemeye yönelik" olduğunu öne sürmüştü.