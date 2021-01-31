Hasan Özbengü hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk topluluğundan Covid-19’a bir kayıp daha.

Uzun yıllardır yaşamını Londra’da sürdüren 59 yaşındaki iki çocuk sahibi Hasan Özbengü Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti.

Özbengü 30 gündür yoğun bakımda yatmaktaydı. Özbengü grip olduğunu düşündüğü için hastaneye gitmemiş ve tedavisini kendi kendine yapmaya çalışmıştı.

Özbengü yoğun bakımda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.