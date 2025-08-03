Hasan Çakmak Marina Semönova’ya kitabını takdim etti

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak Gagavuzya’yı ziyaret ederek kültür sanatla ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Yazar Hasan Çakmak Gagavuzya’da ilk ziyaretini Kültür Bakanı Marina Semönova’ya gerçekleştirdi.

Nezakat ziyareti şeklinde gerçekleşen görüşmede Kültür Bakanı Marina Semönova yazar Hasan Çakmak’ın dünyanın birçok ülkesinde sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kültür Bakanı Marina Semönova yazar Hasan Çakmak’ı Gagavuzya’da görmekten memnun olduklarını, önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladıkları 2 kültür festivalinde Hasan Çakmak’ı görmek istediklerini dile getirdi.

Ziyarette Hasan Çakmak Kültür Bakanı’na Marina Semönova kitabını takdim ederken, Bakan Marina Semönova da Hasan Çakmak Gagavuzya motifleri taşıyan özel bir anı plaketi takdim etti.

2. Ziyaret ekonomi bakanına

Yazar Hasan Çakmak Gagavuz’ya ziyareti sırasında ikinci ziyaretini Ekonomi ve Turizm Bakanı Larisa Çerven’e yaptı.

Larisa Çerven’in makamında gerçekleşen görüşmede kültür sanat çalışmalarının ülkelere neler kazandırdıklarıyla ilgili toplantı yapıldı.

Toplantı sonrasında yazar Hasan Çakmak Ekonomi ve Turizm Bakanı Larisa Çerven’e Damlacıklar isimli kitabını takdim etti.

Kitap takdimi sırasında ortak projelerin yürütülmesi yollarının süratle tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

Ekonomi ve Turizm Bakanı ziyareti sonrasında Hasan Çakmak Gagavusya’nın başkenti Komrat’ta Atatürk Kütüphanesi, Komrat Devlet Üniversitesi, Belediye başta olmak üzere birçok üst düzey görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrasında Hasan Çakmak Gagavuz Sanatçı ve yazarlarla bir araya geldi.

Yazar Hasan Çakmak Gagavuzya öncesi Moldova’nın başkenti Kşinev’de kültür sanat çalışması yürütmüştü.