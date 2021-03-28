UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları devam ediyor. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Aşkın Korkmazer atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameyle atama kararı 26 Mart’tan itibaren geçerli oldu.