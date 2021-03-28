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Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Aşkın Korkmazer atandı

Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Aşkın Korkmazer atandı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları devam ediyor. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Aşkın Korkmazer atandı.

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UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin görevden alma ve atamaları devam ediyor. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Harita Dairesi Müdürlüğü’ne Aşkın Korkmazer atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameyle atama kararı 26 Mart’tan itibaren geçerli oldu.

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