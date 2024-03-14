Hançerli: “Toplumdan ve devletten beklentimiz yanımızda olup bize destek olmalarıdır”

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS’in kesin tedavisi olmasa da, tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemlerle yaşanan sıkıntıların azaldığını belirterek, “Toplumdan ve devletten beklentimiz yanımızda olup bize destek olmalarıdır” dedi.

MS Derneği Başkanı Hançerli, mart ayının MS Farkındalık Ayı olması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ilaç eksikliği ve istihdam sorunlarına dikkat çekerek, “MS Farkındalık Ayı’nda tek derdimiz MS hastalığı hakkında bilgilenme ve bilgilendirme, farkındalık yaratma olsun çok isterdik” ifadesini kullandı.

İşini kaybetme endişesiyle bazı MS hastalarının hastalığını saklamak zorunda kaldığını belirten Hançerli, özellikle genç yetişkinlerde görülen hastalık nedeniyle MS hastalarının iş bulma konusunda sorun yaşadığını kaydetti. Hançerli, kamuda istihdam konusundaki sıkıntıların devam ettiğini de ifade etti.

MS hastalığının doğası gereği yaşanan sıkıntılara eklenen diğer sorunlar nedeniyle hastaların zor zamanlar geçirdiğini kaydeden Hançerli, gelecek kaygısının, stresin hastalığı tetiklediğine dikkat çekti.

MS’in ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığı olduğunu ve daha çok 20- 40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde görüldüğünü ifade eden Hançerli, hastalığın kesin tedavisi olmasa da, tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemlerle yaşanan sıkıntıların azaldığını belirtti.

Hançerli, MS’in belirtilerinin arasında bulanık veya çift görme, görme kaybı, vücutta uyuşma/karıncalanma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutukluğu-kaçırma, kabızlık, baş dönmesi, denge sorunu, kronik yorgunluk, unutkanlık olduğunu ve hastaların belirtilerin birini veya bir kaçını yaşayabildiğini kaydetti.

“Birlikte yaşanması imkansız olmayan ama oldukça zor olan hastalığın genç erişkinleri daha çok etkilemesi, hastalıkla yaşam süresine bir de atakların eklenmesi, durumu oldukça güçleştirmektedir” diyen Hançerli, MS’in hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak bazı hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bilişsel kayıplara rastlanabildiğini belirtti.

“Dilerim sesimiz duyulur ve 2024’te bu sorunların hiçbirinden bahsetmeyiz”

Hançerli, “Dilerim sesimiz duyulur ve 2024’te bu sorunların hiçbirinden bahsetmeyiz. Toplumdan ve devletten beklentimiz yanımızda olup bize destek olmalarıdır. MS’i öğrensinler, beniMSesinler ve destek olsunlar. Biz MS’e ve sesimizi duymayan yöneticilere inat gülüMSemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlikten güç doğduğuna vurgu yapan Hançerli, hastaları ve ailelerini derneğe üye olmaya çağırdı.

Etkinlikler

Hançerli, MS hastaları ve yakınlarının, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte, 21 Mart Perşembe saat 10.00’da gezi treniyle Lefkoşa turu yapıp, MS hakkında bilgilendirici broşür dağıtacağını duyurdu.

Sibel Hançerli ayrıca, 23 Mart Cumartesi saat 15.00’te dernek binasında, Fizyoterapist Ergenç Soytaç’ın, “MS’in farkındayım, MS hastalarının yanındayım” başlıklı sunum yapacağını belirterek, MS hastalarını ve ilgi duyanları etkinliğe davet etti.