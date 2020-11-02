“Hançerin Bekçisi” okurlara tanıtıldı

Dr. Bülent Dizdarlı’nın son çıkan romanı Hançerin Bekçisi, 31 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de K.Kaymaklı Gloria Jean’s Cafe’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle okurlara tanıtıldı. Yazarın ailesinin de katıldığı ve okurların ilgi gösterdiği etkinlikte Khora Yayınevi gönüllüsü ve kitabın editörü Nazen Şansal’ın ve yazar Bülent Dizdarlı’nın kitapla ilgili sunuşları yer aldı. Khora Yayınevi’nin önemli bir misyonunun Kıbrıslı yazarların nitelikli eserlerini okura ulaştırmak olduğunun vurgulandığı konuşmada ülkemiz yayıncılığının gelişiminden ve Dizdarlı’nın gerek roman gerekse mesleki alandaki diğer kitaplarından da bahsedildi.

Yazar Bülent Dizdarlı, Hançerin Bekçisi romanını yazma serüvenini anlattığı konuşmasında, Lefkoşa sokaklarında gezerken içerisinde yatır olan pek çok ev gördüğünü ve bunlardan birinden etkilenerek romanına ilham olduğunu belirtti. Kitabın ismini “Yatır” olarak düşündüğünü fakat sonrasında romanın adının okur anketiyle belirlendiğini anlattı. Kitaptaki karakterleri yaratırken, ailesinde ve yakın çevresinde yaptığı gözlemlerin etkili olduğunu söyleyen Dizdarlı, Kıbrıs tarihine ve kültürüne duyduğu ilginin bu romanda da belirgin olduğunu okurlarıyla paylaştı. Kitabın Kıbrıs’la aynı zamanda Türkiye’de de basılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar okurların sorularını da yanıtladı.