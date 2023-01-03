Hamzaoğulları otellere verilen “T” izinlerini eleştirdi

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde söz alarak, sol direksiyon, otobüs şoförlerinin profesyonel ehliyete geçmesi, kaçak taşımacılık konularına değindi, güneye geçişlerde taşımacılıkta yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Hamzaoğulları, otellere verilen “T” izinlerini eleştirerek, ülkede yıllardır taşımacılık sektörüne gereken önemin verilmediğini, taşımacılığın eski araçlarla yapıldığını, çünkü araçları yenileyemediklerini kaydetti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile taşımacılık konusunda tartışan ve Gardiyanoğlu’nun “bu konuda atılan iftiralara karşı mahkeme kararı var, konuşamazsın” dediği Hamzaoğulları, mahkeme kararı olabileceğini ancak konu üzerinde konuşabileceğini ifade etti ve süreci anlattı. Güney Kıbrıs’ta araç muayene sürecini da anlatan Hamzaoğulları, toplu taşımacılıkta bir sistem getirilip ilerlemenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Hamzaoğulları, karayollarında ciddi bir planlamaya da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros yeniden söz alarak, Ercan Havalimanında güvenlik önemine değinerek, Ercan’ın dünya ile aynı standartlarda olması ve uluslararası denetimlerin yapılmasının gerektiğine vurgu yaptı. Toros, İngiltere ile Ercan arasındaki uçuşlarda yaşanan yolcu indirme sıkıntısını da anımsatarak, şimdi yeni havalimanında bu sıkıntının aşılması için gerekli adımların atılmasının önemini vurguladı.

UBP Milletvekili Gardiyanoğlu da söz alarak, Hamzaoğulları’nın, ailesi ile ilgili kürsüden yaptığı konuşmaya cevaben, pandemi sürecinde dört nesildir toplu taşımacılık yapan ailesinin, iftiralara karşı dava açtığını ve kazandığını ifade etti, mahkeme kararı üzerine konuşma yapılmasının doğru olmadığını söyledi.