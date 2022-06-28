Hamzaoğulları: “İskele Karpaz’da eğitime daha çok önem verilmesi gerek”

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Meclis Kapanırken Atama Hükümet ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşma yaptı.

Ekonomik krize işaret eden ve insanların büyük sıkıntı çektiğini kaydeden Hamzaoğulları “memleket yönetiyorsunuz, biraz daha samimi olun” dedi.

Yerel seçimin 27 Kasım’da yapılamayacağını söyleyen Hamzaoğulları, 1 Ekim’de Meclis’in açılacağına işaret ederek, seçim yasaklarının nasıl idare edileceğini sordu.

Dipkarpaz İlkokuluna gönderilen öğretmenin oraya gitmeden Düzova’ya görevlendirme aldığını dile getiren Hamzaoğulları, görevlendirmeler konusunda yaşanan sorunlara işaret etti.

Dipkarpaz yolunun yıllarca yapılmadığını söyleyen Hamzaoğulları, Erenköy çevre yolunun da yarım bırakıldığını kaydetti.

İskele Karpaz’da eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları, Yenierenköy Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bu alanda yetişmiş kişilerin alınması gerektiğini söyledi.

Toplu taşımacılık için mayıs ayı ödemelerinin yapılmadığını dile getiren Hamzaoğulları, toplu taşımacıların artık yakıt alamaz hale geldiğini ifade etti.