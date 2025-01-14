Hamzaoğulları: "Bu halk sizden umudu kesmiştir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele - Karpaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşması sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Meclis’te olması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, İskele merkezde dört dairenin bir çatı altında toplanacağı söylemi bulunduğunu fakat bu konuda bir adım bile atılmadığını kaydetti.

İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar dairelerinin halen kirada olduğunu bildiren Hamzaoğulları, dairelerdeki fiziki durumun iyileştirilmediğini ve binaların çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, Yenierenköy’de açılan Sosyal Sigortalar Dairesi'nin ise sadece perşembe günleri açık olduğunu belirterek hükümetin politikalarını eleştirdi. Hamzaoğulları “Bu halk sizden umudunu kesmiştir” dedi.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımının ne aşamada olduğunu soran Hamzaoğulları, Karpaz bölgesindeki kaymakamlık binasının ve İskele merkezde 4 daireyi bir çatı altına toplayacak binanın durumunun ne olduğunu sordu.

Hamzaoğulları, Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne kan alma cihazının ne zaman alınacağı ve Merkez’in hizmetlerini artırarak devam edeceği bir konuma ne zaman getirileceğiyle ilgili de sorular yöneltti.