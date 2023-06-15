Hamitköy’deki hayvanlar da karantinaya alınıyor!

Tarım Bakanlığı, küçük ve büyükbaş hayvanlarda görülen Çiçek Hastalığı’na, Mağusa’nın ardından Lefkoşa’da da rastlanıldığını açıkladı.

Hamitköy’deki bir ağılda görülen hastalık üzerine 6 hayvan öldürüldü, 110 hayvana aşı uygulandı.

Bakanlık, Hamitköy bölgesinde 2 ay süreyle karantina uygulanacağını, hayvan hareketlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Öte yandan hastalığın, Mağusa’daki bir hayvancının karantina kurallarına uymayarak Lefkoşa’ya hayvan satması sonucu bulaştığı açıklandı.

Bakanlık, söz konusu şahsa para cezası uygulandığını ve polise şikayet edildiğini bildirdi.

“6 hayvan öldürüldü, 110 hayvana aşı uygulandı”

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Salı günü Veteriner Dairesi’ne gelen ihbar üzerine, Hamitköy’de hayvancılık yapmakta olan bir şahsa ait hayvanlardan alınan kan numunelerinin test edilmesi sonucunda Çiçek Hastalığı’na rastlanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Perşembe gün ilgili işletmede bulunan ve hastalık semptomu gösteren 6 küçükbaş hayvanın öldürüldüğü, semptom göstermeyen 110 adet küçükbaş hayvanın ise Çiçek Hastalığına karşı aşılandığı ifade edildi.

“Hamitköy’de 2 ay karantina uygulandı, hayvanların hareketleri durduruldu”

Hayvan Sağlığı Yasası tahtında Hamiköy’e tedbir amaçlı 2 aylık süre için karantina tedbirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

“Sadece Cuma günleri, KamKam Mezbahası’nda kesim yapılacak”

Açıklamada, “Bölgeden kesim maksadı ile çıkış yapacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, en yakındaki KamKam Mezbahası’na sadece Cuma günü kesim gerçekleşecek şekilde sevki gerçekleştirilebilecektir” denildi.

“Hastalık, Mağusa’da uygulanan karantina kurallarına uymayan ve alım-satım yapan bir kişi aracılığıyla bulaştı”

Yapılan araştırma sonucu bölgede tespit edilen hastalığın, Mağusa’da uygulanan karantina kurallarını ihlal eden üretici ve canlı hayvan alım-satımı yapan bir aracılığıyla tarafından bulaşmış olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

“Para cezası uygulandı, polise şikayet edildi”

Karantina tedbirlerine ve hayvan nakil işlemi kurallarına uymayan kişilere idari para cezası uygulandığı, ileri tahkikat amaçlı polise gerekli şikayetin yapıldığı belirtildi.

“Aşılanan hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesi risk yok”

Karantina ve hastalıkla mücadele tedbirleri kapsamında Hamitköy’de kayıtlı bulunan tüm küçükbaş hayvanların koruyucu olarak aşılanmasına başlandığı belirtilen açıklamada, “Koruyucu aşı uygulanan hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturmayıp, halkımızın hayvansal gıda ürünlerini tüketmekte her hangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yoktur” ifadelerine yer verildi.