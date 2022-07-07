Hamitköy’de onlarca hayvan telef oldu

Hamitköy’de Şener Dağaşaner’in ağılında onlarca hayvan telef oldu…

Hamitköy mandralar bölgesinde, başıboş köpeklerin son dönemde birçok hayvancının mandrasına girdiği ve hayvanlara zarar verdiği iddia edildi.

Şener Dağaşaner’e ait mandıraya da giren köpeklerin 25 hayvana zarar verdiği belirtildi.

Son 3 günde hayvanlarının saldırıya uğradığını iddia eden Şener Dağaşaner, mandrasındaki önlemleri artırmasına ve tellerin boyunu yükseltmesine rağmen, hayvanlarının saldırıya uğramasına engel olamadığını dile getirdi.

İlk 2 gün 5 hayvanının köpekler tarafından parçalandığını anlatan Şener Dağaşaner, dün gece ise 20 hayvanının zarar gördüğünü kaydetti. Dağaşaner, bu arada yaklaşık 10 hayvanın ise saldırıdan yaralı olarak kurtulduğunu dile getirdi.

Toplamda 25 hayvanının öldürüldüğünü ifade eden Şener Dağaşaner, yaşananlar karşısında göz yaşlarına hakim olamadığını belirterek, hayvanlarının ölmesine ve emeklerinin heba olmasından adeta kahrolduğunu anlattı.

Lefkoşa Türk Belediyesinin bölgeye giderek gerekli önlemleri alması gerektiğini söyleyen Şener Dağaşaner, yaralı olan bazı hayvanlara ne yapacağını bilemediğini de söyledi.