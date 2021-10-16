Hamitköy’de ‘askeri bölge’ krizi: "Asker büyük bir alanı kapattı"

YENİDÜZEN- Özel

Askerin Hamitköy’de oldukça geniş bir araziyi parsellediği ve buranın yeni bir askeri birlik haline getirileceği iddia edildi.

Önceki gün bu bölgede ralli yapan kişilerin de asker tarafından engellendiği ve bölgeden çıkarıldığı söylendi. YENİDÜZEN iddia üzerine Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir’e ulaştı, yaşananları sordu.

Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı Dikmen çöplüğü bölgesinden Taşkent yoluna kadar olan alanın ‘askeri bölge’ ilan edildiğini söyledi, bu bilginin kendisine yaklaşık bir hafta önce ulaştığını söyledi. Bölge halkının bu durumdan çok rahatsız olduğunu da dile getiren Bostancı şöyle devam etti: “Bu alan köylülerin özel arsalarından oluşuyor. Asker bir anda burayı ‘askeri bölge’ ilan etmeye karar verdi. Böyle olunca köylüler tarlalarına gitmek, ekip biçmek isterken şu an bunu yapamıyor. Artık tarla sahiplerinin de buraya özel izin kağıtlarıyla girebileceği söyleniyor”.

Şu an için olayı anlamaya çalıştıklarını da belirten Bostancı, soruşturmaya devam edeceklerini ve bu konunun çözülmemesi halinde hem asker hem de bölge halkı için sıkıntılar yaratabileceğini kaydetti. Bostancı, “buranın atış alanı olarak kullanılması halinde özellikle bölge halkı için büyük sorunlar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

Kişmir: “Askeri alan ilan edildiğinden haberimiz yoktu”

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir ise önceki gün test sürüşü yaptıkları esnada oranın askeri bölge olduğu uyarısını aldıklarını ve daha önce böyle bir şeyden haberleri olmadığını ifade etti. Kişmir, “olayın detaylarından haberim yok ama biz uyarıyı aldıktan sonra alanı terk ettik, test sürüşünü durdurduk” dedi.