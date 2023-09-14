Haluk Levent Meritta’ya destek vermeye devam ediyor

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 2018 yılından bu yana hizmet veren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne destek vermeye devam ediyor.

İlk kez 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Meritta’nın çalışmalarından çok etkilenen Haluk Levent, geçtiğimiz günlerdeki Kıbrıs ziyareti kapsamında yeniden Merkeze gelerek o günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğaya ve hayvanlara yapılan iyileştirici her dokunuşun yanında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Haluk Levent, ilk ziyaretinden bu yana yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi. Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara’nın eşlik ettiği ziyarette, başarılı sanatçı tedavi altında olan 8 kaplumbağanın iyileşme süreçleri hakkında da detaylı bilgi edindi. Haluk Levent’in, bir gün önce boğulma şüphesiyle merkeze getirilen yeşil deniz kaplumbağasıyla yakından ilgilenmesi üzerine, kaplumbağayı bulan Balıkçı Levent Çiftçi tarafından kaplumbağaya Haluk Levent ismi verildi. Kendi ismi ile merkezde tedavi altında olan kaplumbağanın, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı gün de yanında olacağını belirten Haluk Levent, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Yaralı hayvan bakım kapasitesi artırıldı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan gelişmelere de değinen Sargın Kara, Haluk Levent’in ilk ziyaretinde 15 olan yaralı hayvan bakım kapasitesinin bugün 25’e yükseldiğini kaydetti. Kapasite artışına duyulan ihtiyaca vurgu yapan Sargın Kara, bunun en büyük sebeplerinden birinin yaralı kaplumbağa ihbarlarında yaşanan artış olduğuna dikkat çekti. Sargın Kara, “İhbarlardaki artış her ne kadar üzücü olsa da, bu durum kaplumbağalarla ilgili yaptığımız farkındalık çalışmalarından başarılı sonuçlar elde ettiğimizin bir göstergesidir” dedi. Gerek balıkçılara verilen eğitimler ve merkeze yapılan ziyaretlerdeki bilgilendirmeler, gerekse ünlülerin merkeze verdiği destekler sayesinde toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlandığını kaydeden Sargın Kara, artık daha fazla hasta ve yaralı kaplumbağaya ulaşabildiklerini kaydetti.