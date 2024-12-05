Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN), İstatistik Kurumu’nun açıkladığı kasım ayı hayat pahalılığını “Halkla dalga geçiliyor” diyerek eleştirdi.

KAMUSEN’den yapılan açıklamada, tüketici fiyatları endeksinin günün koşullarına göre güncellenmesi için hiçbir çalışma yapılmadığı, Kıbrıs’ın kuzeyinde pahalılıktan dolayı halkın adanın güneyine kaydığı, bunun seyredildiği, halkın ezilmesine göz yumulduğu ifade edildi.

Hükümetin de eleştirildiği açıklamada, “Oturduğunuz koltuklar ciddiyet ve emek isteyen makamlardır” ifadesine yer verildi.