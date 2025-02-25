“Halkın sağlığı korunmuyor, erken ölümler arttı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli “Sağlık Bakanlığı Restoranları Denetliyor mu?” konulu güncel konuşma yaptı. İncirli, siyasi ve ekonomik krizlerin insanları göçe zorladığını, mutsuz ettiğini bu yüzden Kıbrıs konusunda atılacak adımların önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının sağlığının korunmadığını ve erken ölümlerin arttığını kaydeden İncirli, bunun sebebinin de yaşam koşulları, denetimsizlik ve Sağlık Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunan ve gıda mühendis kadrolarını artırmak için yasal düzenlemeler yapması gerektiğini ifade eden İncirli, sağlıklı beslenmenin uzun ve sağlıklı yaşam için önem taşıdığını, bu yüzden tuz başta olmak üzere restoranların denetlenmesinin önemine vurgu yaptı. Kalp hastalığı ve felç gibi hastalıklarda tuz kullanımının önem taşıdığını ifade eden İncirli, insanları hayatta tutacak çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.