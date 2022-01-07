Halkın Partisi 6. Kuruluş yıl dönümünü kutladı, aday tanıtımını yaptı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçmişte hükümette kararlı, muhalefette ise sorumlu bir tutum sergilediklerini, seçimlerin ardından hükümette mutlaka Halkın Partisi’nin yeniden yer alacağını ve kararlı duruşlarını devam ettireceklerini söyledi.

23 Ocak seçimlerinin ardından hükümeti halkın kuracağını ve iktidarda halkın olacağını vurgulayan Özersay, genç bir parti olduklarını ancak yaşanılan süreçlerin kendilerini çok ciddi deneyim sahibi yaptığının altını çizdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi, 6. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu ve aday tanıtım şölenini dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi.

Artan Covid-19 vakaları düşünülerek adaylar ve çok kısıtlı bir ekiple düzenlenen etkinlikte Halkın Partisi’nin milletvekili adayları canlı yayınlarla Kıbrıs Türk halkına tanıtıldı.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın birer konuşma yaptığı etkinlikte aynı zamanda Halkın Partisi’nin seçim kampanya videoları ve seçim şarkısı da ilk kez Kıbrıs Türk halkıyla paylaşıldı.

“Biz Halk için varız” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Özersay’ın “Biz Halk için varız, biz var olduğumuz sürece bu memleketi sahipsiz, bu halkı yalnız ve yarınsız bırakmayacağımıza dair buradan herkese söz veriyoruz” diye konuştu.

Halkın Partisi bir konuda soğukkanlı olamaz. Mevzubahis olan halka hizmetse, Halkın Partisi ilk günkü kadar heyecanlıdır. Mevzubahis olan memleket sevgisiyse, Halkın Partisi ilk günkü kadar heyecanlıdır ve bu heyecanını hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Özersay: “Halkın Partisi hükümetteyken vekillerin Başbakan’a şantaj yaptığını göremediniz”

Halkın Partisi hükümetteyken hırsızlık görmediniz, yolsuzluk görmediniz. Arsızlık görmediniz, hukuksuzluk görmediniz. Mahkemeden dönen kararları görmediniz. Meclisin toplanamadığını göremediniz. Yeni müşavir yaratılmasını da halkın partisi döneminde göremediniz. Vekillerin başbakana şantaj yaptığını, istediğimizi yapmazsan meclise gelmem diye tehdit savurduğunu görmediniz. Halkın Partisi hükümetteyken kurultay kavgalarıyla halkın perişan olduğunu da görmediniz. Halkın Partisi hükümetteyken, hayat pahalılığı nedeniyle, ilgili bakanın önce istifa ettiğini, sonra tekrar göreve geldiğini ve hayat pahalılığının daha sonra da onaylandığını size yaşatmadık. Halkın Partisi hükümetteyken ‘Ayşe abla ile Fatma abla gitsin da fiyatları denetlesin’ diyen bir hükümet de görmediniz. Zamlar arka arkaya gelirken, pahalıyı değil, ucuz olanı alın diyen bir hükümet de görmediniz. Halkın Partisi bunları halka yaşatmamıştır.”

“Ekonomide halkı korumak gerekir”

Özersay şöyle devam etti:

"Ekonomide, kısa vadede halkı pahalılıktan korumak gerekir. Gümrükte kur sabitlenmesi, akaryakıtta FİF kullanarak fiyatların bir süre sabitlenmesi ve fiyatlardaki denetimin yapılması gerektiğini belirttik. Asgari ücretin pazarlık konusundan çıkarılması gerektiğini söyledik. Halkın Partisi olarak biz, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitleneceği bir dönemi vaadediyoruz. Ancak buna paralel olaraki özel sektörün de sadece prim desteğiyle değil, enflasyon hesaplamasıyla ve peşin KDV alınmasına son verecek bir vizyon sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde hem devletin gelirlerini artıracak ama aynı zamanda da tasarrufa gidecek bir vizyon ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bizi çok büyük tehlike beklemektedir. O da sosyal adaletin zarara uğramasıdır. O da konut edinme noktasındadır. Gençlerimizin konut sahibi olabileceği, kira öder gibi ev sahibi olacağı, başlattığımız sosyal konut projelerimizi hayata geçireceğiz.”

“Bu mücadeleye ve yolculuğa sahip çıkın”

Özersay konuşmasını söyle noktaladı:

"Halkın Partisi’nin sadece krizleri yönetme değil, olası krizleri de önleme noktasında güçlü bir yanı vardır. Bu ülkeyi seven, bu devlete sahip çıkan, bu memleket içi canla başla çalışan Halkın Partisi’ne sahip çıkınız. Çıkınız ki, Halkın Partisi de memlekete sahip çıksın. Biz hepimiz memleketimize sahip çıkacağız. Gelin bu memleketi, yeni nesillerin, bu onurlu ve dürüst sesine kulak verin. Bu mücadeleye ve yolculuğa sahip çıkın. Halkın Partisi, halkı yarınsız bırakmayacaktır. Halkın Partisi halkın çıkarlarının sigortası olacaktır. Halkın gücü Halkın Partisi’ne yeter.”