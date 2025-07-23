“Halkın geri dönüşleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Ebru OSMAN

Belediyelerin birleştirilmesiyle gerçekleştirilen “reform”un ardından; Vadili, Paşaköy, İnönü ve Akdoğan’ın birleşmesiyle kurulan Mesarya Belediyesi’nin ilk Başkanı Ahmet Latif, göreve başladığı günden bu yana altyapı çalışmaları, gençler ve çocuklara yönelik projeler, spor alanlarının düzenlenmesi, bölgedeki derneklere destek, temizlik hizmetleri, su temini ve kaldırım düzenlemeleri gibi birçok alanda önemli gelişmeler sağladıklarını belirtti.

Yürütülen en önemli projeler arasında Mezbaha Projesi ve altyapı çalışmaları olduğunu vurgulayan Latif, bu hedeflerini en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti. Hayata geçirilen projelerle ilgili olarak bölge halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Latif, özellikle temizlik çalışmaları, yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetleri ve Akdoğan’da yeni tamamlanan parkla ilgili çok sayıda memnuniyet mesajı aldıklarını kaydetti.

Bölgedeki ihtiyaç ve beklentileri daha yakından tespit edebilmek amacıyla anket çalışması başlattıklarını da dile getiren Latif, ilerleyen süreçte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile iş birliği içerisinde “Çıraklık Eğitim Programı”nı hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. “Adamızın en büyük eksikliklerinden biri ara eleman yetişmemesidir. Bu nedenle üniversite eğitimi almayan ya da almak istemeyen bireylerimize meslek sahibi olmaları için bir fırsat sunmak istiyoruz, bunu vatanımız için yapabileceğimiz en büyük katkılardan biri olarak görüyorum” diyerek, gençleri mesleki eğitime teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Akdoğan’da tamamlanan parkın halk tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Latif, benzer donanımlı parkları diğer köylere de kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bir süredir devam eden Bisiklet Yolu ve Kaldırım Düzenleme Projesi hakkında da bilgi veren Latif, bu projeyi daha da geliştirerek modern hale getirmek istediklerini ifade etti. Uzun vadeli hedefleri arasında bisiklet yolunu Akdoğan ile Vadili arasında uzatmak olduğunu da sözlerine ekledi.

“Göreve geldiğimden bu yana birçok alana hizmet sağladım”

SORU: Göreve geldiğinizden bu yana öncelik verdiğiniz hizmet alanları neler oldu?

“Mesarya Belediye Başkanlık görevine geldiğimden bu yana birçok alana hizmet sağladım. Özellikle altyapı çalışmaları, gençler ve çocuklara yönelik projeler, spor alanlarının iyileştirilmesi, derneklerin desteklenmesi, bölge için temizlik hizmetleri, su ihtiyaçlarının karşılanması, kaldırım düzenlemeleri ve su şebekesi yenilemeleri üzerinde yoğunlaştık.”

“En önemli projelerimizden biri ‘Mezbaha Projesi’dir”

SORU: Şu anda yürütmekte olduğunuz en önemli proje hangisi ve hangi aşamada?

“Şu anda yürüttüğümüz en önemli projelerden biri ‘Mezbaha Projesi’dir. Bu proje, elimizde kalan en eski projelerden biridir ve hayvan kesim tesisine yönelik olarak planlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım heyeti tarafından finansal olarak üstlendiği bir projedir. Şu an proje, iç donanım ve ekipmanların temini için ihale aşamasındadır. 5 Ağustos itibarıyla ihale süreci tamamlanmış olacak ve ardından yapım aşamasına geçilecektir. Hedefimiz, bu projeyi yılbaşı gelmeden önce tamamlamaktır.”

“Halktan güzel dönüşler alıyoruz, bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

SORU: Yurttaşlardan en çok hangi konularda geri bildirim alıyorsunuz?

"Temizlik konusunda iyi bir seviyede olduğumuza dair halktan olumlu geri bildirimler alıyoruz. Özellikle bölgedeki halkın yaşadığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler sağlamamız, güzel geri dönüşler almamıza sebep oluyor. Genel olarak halktan güzel dönüşler alıyoruz, bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

‘İkinci Bahar Projesi’ yaşlı bireylere yaşam kalitesini artırmada önemli bir katkı sağlıyor”

“Özellikle ‘İkinci Bahar Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu proje, 65 yaş üstü bireylere yönelik evde bakım hizmetleri içeriyor. Örneğin, tansiyon ve şeker ölçümleri yapılıyor, hasta yatakları ve tekerlekli sandalyeler temin ediliyor, yatalak vatandaşlarımıza evlerinde kuaför ve berber hizmetleri sunuyoruz. Proje, yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artırma konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.”

“Akdoğan’da yaptığımız park büyük ilgi görüyor”

“Aynı zamanda, Akdoğan’a yeni yaptığımız bir park da halkımız tarafından büyük ilgi görüyor ve bununla ilgili güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu park her gece bölgedeki vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor, adanın en güzel parklarından biri olduğunu söyleyebilirim.”

“Bölgedeki halkın sorunlarını anlayabilmek için anket çalışması başlattık”

Ayrıca, bölge halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek amacıyla bir anket çalışması başlattık. Bu anket sayesinde vatandaşlarımızın sorunlarını daha net görebilecek ve taleplerine çözümler üretebileceğiz. Anket süreci tamamlandıktan sonra, yaptığımız çalışmaların halkımız tarafından ne ölçüde memnuniyetle karşılandığını değerlendirme fırsatı bulacağız.”

“Altyapı çalışmalarının tamamlanması için büyük yatırımlar yapıyoruz”

SORU: Bölgedeki altyapı çalışmaları ne durumda?

“Bölgedeki en geri kalmış kısmı altyapılarımızdır. Şu an Korkuteli’nde, Dörtyol’da, Vadili’de ve Akdoğan’da altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanması için bütçemizden büyük yatırımlar yapıyoruz, çünkü altyapı bizim için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu projemiz tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarına geçeceğiz, bize göre çok yapılmayan ve ötelenen işler var, sırasıyla bu çalışmaları tamamlayıp yeni hedeflerimize odaklanma fırsat bulacağız.”

“Bölgemize ‘Çıraklık Eğitim Programı’nı sunmayı hedefliyoruz”

SORU: Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığınız yeni projeler var mı?

“Önümüzdeki süreçte birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) iş birliğiyle başlatmayı planladığımız ‘Çıraklık Eğitim Programı’dır. Adamızın en büyük eksikliklerinden biri ara eleman yetiştirilmemesidir. Bu nedenle, üniversite eğitimi almayan ya da almak istemeyen bireylerimize meslek sahibi olmaları için bir fırsat sunmak istiyoruz, bunu vatanımız için yapabileceğimiz en büyük katkılardan biri olarak görüyorum. Örneğin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir kaynakçıya, su tesisatçısına ya da makiniste ulaşmak oldukça zor, bu gibi açıkları kapatmak adına mesleki eğitimi teşvik etmek istiyoruz.

“Akdoğan’daki gibi benzer parkları bölgedeki köylere kazandırmayı hedefliyoruz”

“Bir diğer projemiz ise, bölgedeki her köye güzel ve donanımlı parklar yapmaktır. Akdoğan’da yapımını tamamladığımız parkla ilgili aldığımız olumlu geri dönüşlerden sonra, her bölgeye benzer parkların yapılması gerektiğini bize gösterdi. Bölgelerin nüfus yoğunluğunu da dikkate alarak parkların ölçülerini planlayacağız.

“Yeni parkımız halkımız tarafından çok beğenildi”

Akdoğan’daki park, Polat Paşa Lisesi’nin hemen yanında yer alıyor. Bu yıl Lise mezuniyet törenini bu parkta yapmak istediler ve bu vesileyle tüm bölge halkı parkı görme ve keşfetme fırsatı buldu. Yeni parkımız halkımız tarafından çok beğenildi.

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte parkımızda tiyatro, konserler ve farklı etkinlikler de düzenlenmeye başlandı. Park alanı içerisinde iki kulis odası, mutfak, banyo ve tuvalet, yemek masaları ve oturma grupları bulunuyor. Bununla birlikte, gelin hazırlık alanı mevcut, ayrıca otomatik aydınlatma sistemi ve jeneratörle donatıldı. Elektrik kesintisi durumunda jeneratör devreye girerek etkinliklerin aksamadan devam etmesini sağlıyor. Bu gibi parklarla oldukça işlevsel bir alan oluşturduk ve benzer parkları diğer bölgelere de kazandırmayı hedefliyoruz."

“Hedefimiz, bisiklet yolunu Akdoğan ile Vadili arasında uzatmak”

“Şu an çalışmakta devam ettiğimiz bir diğer proje ise ‘Bisiklet Yolu ve Kaldırım Düzenlemesi Projesi’dir. Bu proje benim ilk dönem söz verdiğim bir projeydi, Türkiye Cumhuriyeti’nden beklediğimiz kaynaklarla bu projeyi yapmayı hedefliyorduk, ancak bugün geldiğimiz noktada Mesarya Belediyesi olarak artık bu projeyi kendi bütçemizle gerçekleştirebilecek duruma geldik."

Projenin ilk etabına Akdoğan’dan, Yiğitler yolundaki sokaktan başladık ve belirli bölgeleri tamamladık. Şimdi ise daha modern bir yaklaşımla projeyi geliştirmeye karar verdik. Bisiklet yolu için mavi asfalt kullanıyoruz ve yolu çift şeritli şekilde düzenliyoruz. Uzun vadede hedefimiz, bu bisiklet yolunu Akdoğan ile Vadili arasında uzatmak. Zaten bu iki büyük köy neredeyse birleşmiş durumda ve bu bağlantı vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak. Bu projeyle hem ulaşımı kolaylaştıracağız hem de halkımıza sağlıklı bir yaşam için spor alanı da sunmuş olacağız."