“Halkın en büyük derdi ekonomik sorunlar, hükümet kayıtsız”

CTP milletvekili Fide Kürşat, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, halkın en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu dile getirdi.

Kürşat, yurttaşların hayat pahalılığı karşısında ciddi sıkıntılar yaşadığını, hükümetin ise bu sorunlara kayıtsız kaldığını vurguladı. Asgari ücretle çalışanların zor durumda olduğunu, hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmadığını ve mahkemelik sürecin henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Ekonomik zorlukların derinleştiğini belirten Kürşat, yurttaşların kredi kartlarıyla ay sonunu getirmeye çalıştığını söyledi. Esnafın ve üreticilerin zor durumda olduğunu, 226 işletmeden 90’ının kapandığına dikkat çeken Kürsaşt, KIBTEK, kooperatifler ve diğer devlet kurumlarının kötü yönetimiyle ekonomik sorunların daha da büyüdüğünü kaydetti.

Kürşat, artan girdi maliyetleri, yoğun kuraklık ve arpa tedarikindeki sıkıntılarla birlikte üreticilerin ciddi kırılmalar yaşadığını belirtti. Narenciye üreticilerinin ürünlerini teslim etmelerine rağmen ödeme alamadıklarını, süt ürünleri ihracatında ise Ortadoğu piyasasında kısıtlamalar olduğunu belirtti.