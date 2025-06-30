Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin bu akşam aldığı karara ilişkin sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.

Erhürman, açıklamasında başta TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere, süreçte emek veren tüm TDP’li yetkililere teşekkür etti.

TDP Parti Meclisi’nin aldığı kararı önemli bir adım olarak değerlendiren Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“TDP Parti Meclisi'nin bu akşam aldığı karar için, başta Genel Başkan sevgili Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Mehmet Harmancı ve TDP adına bu süreçte emek veren tüm arkadaşlar olmak üzere, TDP Parti Meclisi'ne ve tüm TDP camiasına teşekkür ederim.

Halkımızla birlikte, hep birlikte kazanacak, halkımızla birlikte, hep birlikte yöneteceğiz...”