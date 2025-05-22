“Halkımızın hak ettiği noktaya birlikte yürüyeceğiz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Brüksel ziyareti kapsamında, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük’ün ev sahipliğinde düzenlenen panele konuşmacı olarak önceki gün katıldı.

Ziyaretin, Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini belirten Uluçay, Avrupa Birliği ile ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Başkan Uluçay, Avrupa’daki görünürlüğün artmasının, hem belediyelerin hem de Kıbrıs’ın istikrar ve refaha kavuşmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. “Halkımızın ve ülkemizin hak ettiği noktaya el birliğiyle yürüyeceğimize inanıyorum” dedi.

Ziyaretin gerçekleşmesinde katkı koyan isimlere de teşekkür eden Uluçay, özellikle Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük’e, Türkiye AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’ya, KKTC Brüksel Temsilcisi Ayda Soylu’ya, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’na ve Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali’ye teşekkür etti.