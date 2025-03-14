Hüseyin ÖZBARIŞCI

Gönyeli Yenikent bölgesinde iki yıl önce hizmete giren ve bünyesinde neredeyse bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ürün satışı yapan Özkin Home Garden’ın direktörü Serdar Özkin YENİDÜZEN’in ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine bilgiler verdi, “Halkımız için buradayız” dedi.

Özkin Home’un iki yıl önce ekonomik krizin hissedildiği dönemde kapılarını müşterilerine açtığını aktaran Serdar Özkin, böylesi bir döneme rağmen, müşterileri sayesinde ayakta kalmayı başardıklarını ifade etti.

Yenikent’te yaşayan insanların mağazalarına ilgi gösterdiğine de dikkat çeken Serdar Özkin, “Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sevkiyatlarımız mevcuttur” şeklinde konuştu.

Bünyelerinde beyaz eşyadan, aletlere, ev eşyalarından, bahçe mobilyalarına kadar bir ev için ihtiyaç duyulan her şeyin olduğunu aktaran Özkin, “Genelde rağbet gören eşyalarımız beyaz eşyalardır” dedi.

“Sattığımız ürünlerin arkasındayız”

Kendisine yöneltilen ‘Neden Özkin Home?’ sorusunu da cevaplayan Özkin Home Garden Direktörü Serdar Özkin, “Sattığımızın ürününün daima arkasındayız. Fiyatlarımız makuldur. Kar marjımız minimum düzeydedir. Halkımız için buradayız. Tüm ürünlerimiz, devamlı surette indirimli fiyattadır” dedi.