“Halk yararına yapmanız gereken tek şey istifa etmektir”

• Gayri Safi Yurtiçi Hasıla reel olarak yüzde 16,2 oranında küçüldü, ekonomi daraldı.

•Halk yüzde 21 oranında fakirleşti.

•Kredi kartı borçları yüzde 35, toplam krediler ise yüzde 29 oranında arttı.

• TL, sterlin karşısında yüzde 33,24 oranında değer kaybetti.

•Asgari ücret belirlenemedi

• Çok sayıda küçük esnaf, özel sektör şirketi ve özel sektör çalışanını işini kaybetti.

•Binlerce iş yeri kapandı. Onbinlerce özel sektör çalışanı işsiz kaldı.

•Akaryakıta 3 ayda 5 kez, yüzde 29 oranında zam yapıldı.

•Temel tüketim maddeleri büyük oranda zamlandı.

•Dokuz ayda Kıb-Tek akaryakıt ihalesi tamamlanamadı. Kuruma şaibeli, düşük kaliteli akaryakıt alındı.

•İmar planları konusunda hiçbir adım atılmadı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Başbakan Ersan Saner’in ‘Başbakanlık görevim süresince geçmişe oranla kıyas yapan herkes ülkenin gelişmesi yönünde pozitif katkıyı görüyor’ açıklamasına atıfta bulundu.

Ülkede yaşamın her alanında kaosun hâkim olduğunu belirten Sorakın, “Hangi pozitif katkıyı?” diye sorarak, “Halk yararına yapmanız gereken tek şey istifa etmek ve erken seçimin önünü açmaktır” dedi.

Sorakın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Saner,”Başbakanlık görevim süresince geçmişe oranla kıyas yapan herkes ülkenin gelişmesi yönünde pozitif katkıyı görüyor zaten” dedi.

Sn. Saner hangi pozitif katkıyı? Anayasa ve yasa ihlallerinde, partizanlıkta, yaşamın her alanında kaos yaratmakta, vurdumduymazlıkta yarattığınız katmerli yapıdan bahsediyorsanız doğrudur.

Ama şunlar da gerçeklerimiz:

•İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılada reel olarak yüzde 16,2 oranında küçüldü, ekonomi daraldı.

•2019 yılında kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla da (GSMH) 12.649 dolar iken 2020 yılında 10.055 dolar olarak gerçekleşerek 2005 seviyesine geriledi. Halk yüzde 21 oranında fakirleşti.

•Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı borçları yüzde 35, toplam krediler ise yüzde 29 oranında arttı.

•2019 yılında enflayon yüzde 15,03 olarak gerçekleşirken TL, sterlin karşısında yüzde 33,24 oranında değer kaybetti.

•Çalışanlara verdiğiniz artış ise yüzde 13 civarında.

•Asgari ücreti bile belirme becerisini gösteremediniz, açlık sınırının altına düşmesine sebep oldunuz.

•Beceriksizliğiniz sonucunda küçük esnafı, özel sektörü ve özel sektör çalışınını batırdınız.

•Binlerce iş yeri kapandı. Onbinlerce özel sektör çalışanı işsiz kaldı.

•Akaryakıta 3 ayda 5 kez, yüzde 29 oranında zam yaptınız.

•Temel tüketim maddeleri büyük oranda zamlandı, marketlere girilemez oldu.

•Dokuz ayda Kıb-Tek akaryakıt ihalesini tamamlayamadınız. Şaibeli, üstelik düşük kaliteli akaryakıt alımlarınızla halkı zehirlediniz.

•En iddialı olduğunuz imar planları konusunda bile hiçbir adım atamadınız, sınıfta kaldınız.

Sn. Saner, antidemokratik tavırlarınızla Anayasa ve yasaları pas pas ettiniz. İşbilmezliğiniz ve vurdumduymaz yaklaşımlarınızla alım gücünü gerilettiniz, yokluğu ve yoksulluğu derinleştirdiniz, halkı sefalet yaşamına sürüklediniz.

Sn. Saner, halk yararına yapmanız gereken tek şey istifa etmek ve erken seçimin önünü açmaktır.”