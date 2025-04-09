Cumhuriyet Meclisi eski başkanı Sibel Siber, toplumun karşı çıkmış olmasına rağmen, okullarda başörtüsü tüzüğünün değiştirilmesini eleştirdi, "Halktan gelen isteğin karşısında kimse duramaz, halk her zaman kazanır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sibel Siber, "Ben yaparım olur" mantığının her zaman kaybetmeye mahkum olduğunu da dile getirdi.

Sibel Siber'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıslı Türkler, Laiklik için, Atatürk devrimlerine kavuşmak için en büyük mücadelesini İngiliz Sömürge yönetimine karşı vermiştir.

Atatürk devrimlerine kavuşma isteği toplumdan, tabandan gelen bir istekti. Sömürge yönetimi ise buna karşı duruyor, Kıbrıslı Türklerin Müslüman olduğunu öne sürerek, şeriat yasalarında ısrarcı davranıyordu.

Toplum önderleri Con Rifat, Zeka Bey hem gazetelere yazdıkları yazılarla hem Sömürge Valisi'ne gönderdikleri mektuplarla toplumun bu isteğini dile getiriyorlardı. 16 Mart 1933 tarihinde Zeka Bey, İngiliz Valisi'ne yazdığı mektupta " Bizim isteklerimiz için dine müdahale olur diye düşünmeyin, çünkü bu devrimleri( kanunları) isteyen bir defa vatandaşlarımızdır." demektedir. Sömürge yönetimi Türk Lisesi'nin adını İslam Lisesi olarak değiştirse de halktan gelen bu direnişin karşısında duramamıştır. 1950 yılında Dr.Küçük şöyle demiştir."Aydın Türk halkı, köylüsü ve kentlisi ile Kemalizm'in bu en büyük devrimine bir an önce kavuşmak için yıllarca mücadele etti ve kazandı"

Kısaca halktan gelen isteğin karşısında kimse duramaz, halk her zaman kazanır. Hükümetin kendi toplumundan kopuk tutumu " Ben yaparım olur" mantığı kaybetmeye mahkumdur."