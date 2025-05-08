“Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının değişim istediğine dikkat çekti ve “Değişim gelecek” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Genç TV’de Oshan Sabırlı’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın 4 buçuk yıllık görev süresiyle ilgili “Dört buçuk yılda doğru düzgün diplomasi bile yürütülmedi, hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Erhürman, memleketin hem içeride hem dışarıda korkunç sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek “Değişim gelecek” dedi.

“Neresinden tutsanız elinizde kalıyor…”

Kıbrıs Türk halkının artık değişim kararını verdiğine dikkat çeken Erhürman, ülkede ciddi bir değişime ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Kaygıların, toplumun geneline yayıldığını belirten Erhürman, “Bir an önce erken seçim dediğimizde, o dönemde “mesele seçim değil, geçimdir” deniyordu. Mesele seçim değildir diyenler şimdi görmüşlerdir. Söylemek istediğimiz, bu yapıyla sürdürülebilir olmayan bir duruma savrulmuş olmamızdı. Şimdi çürümüş meyveleri toplamak zorunda kalıyoruz. "Neresini tutsan elinde kalır" dediğimiz bir hâl yaşıyoruz. Bu hâl, toplumun moralini aşağıya çekiyor. Gençler göçten başka bir şey konuşmaz hâle geldi” dedi. Tufan Erhürman, “İki devletli çözüm politikasına” işaret ederek, “Yaşananların sebebi bir şeyi olabilirmiş gibi ileriye taşıma noktasında sözde bir irade. Güneyde açılan mülkiyet davaları dolayısıyla inşaat sektörünün hâli, ekonominin güneye kaymaya devam etmesi... Bütün bunları söylemiştik. Bu politikalar bizi buraya taşıyacak demiştik” diye konuştu. Memleketin en zengin denilen kesiminin bile iki günlük tatilini Avrupa’nın herhangi bir yerinde yapamaz duruma geldiğini vurgulayan Erhürman, mülkiyet konusuyla ilgili konuştu ve “Bu iş içeride de dışarıda da başımıza işler açacak dedik. Memleketin en çok kazanan kesimi olan inşaat sektöründeki insanlar, iki gün tatil yapamaz hâle geldi. Toplumun tamamını mutsuzluk kapsadı” dedi.

“Dört buçuk yılda hiçbir şey yapılmadı”

“Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminin sonuna geliyoruz” diyen Erhürman, dört buçuk yıl içerisinde doğru düzgün diplomasi bile yürütülmediğine dikkat çekti, hiçbir şey yapılmadığını vurguladı. “Kahve içme meselesi bile konu oldu” diyen Erhürman, hiç diyaloğun olmadığı bir ortamdan, bu ortamı dahi “bir, sıfırdan büyüktür” diye değerlendirmeye devam ettiğini de söyledi. Tüm taraflarda, sürecin hayatta kalması yönünde bir irade olduğunu ifade eden Erhürman, “Tüm taraflar, sürecin ayakta kalmasına ihtiyaç duyuyor. Hiçbir konuda dirhem ilerleme olmadı. Sadece bir slogan diyarı” dedi. AP raporuyla ilgili de konuşan Erhürman, raporun genelinin önemine işaret etti. “Kıbrıs ile ilgili bir kez daha görülüyor ki, “iki devletlilik” denen şeyin en ufak bir kabulü yok. İki devletliliğin nasıl gerçekleşeceğine dair açıklama da yok. Altı boş zaten. Altının dolu olduğunu iddia eden biri varsa, gelsin konuşalım” diye konuştu. Dört buçuk yıldır, Hristodulidis’in “biz burada yokmuşuz gibi” adanın tamamıyla ilgili egemenlik kullandığını kaydeden Erhürman, “Bu gerçek karşısında siz dört buçuk yıldır ne yaptınız?” diye sordu.

“Federasyon bilgidir”

Tufan Erhürman, “Sadece dört buçuk yıl kaybetmedik; geleceğe dair de çok şey kaybettiriyor” ifadelerini kullandı. Federasyonun bir ideolojik pozisyon olmadığına dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacağının bir bilgi olduğunun altını çizdi. “Bu olmasın, “çözümsüzlük çözümdür” diyebilirsin ama çözüm modeli bir bilgidir” diyen Erhürman, şu anda neyi savunuyor olursa olsun, biraz bu konularla ilgilenen herkesin bu bilgiye sahip olduğunu belirtti. Sloganların içinde sözün kaybolduğunu kaydeden Erhürman, “Federasyon dediğin şey, herkesin zannettiği gibi kalıp değildir. Federasyon ABD’de de vardır, başkadır; İsviçre’de de vardır, başkadır. Unsurları, çeşitleri olan, versiyonları olan bir şeydir. Bugüne kadar masada hep liderler federasyon görüştü. Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde federasyon görüştü” dedi. Kıbrıs Türk tarafının her zaman, mümkün olduğunca kurucu devletleri güçlü olan, gevşek federasyonu savundu. Kıbrıs Rum tarafı ise merkezi yanı güçlü federasyonu savundu. Kıbrıs Rum tarafı da bugün gevşek federasyona yakınlaşma içerisindedir onlar da” dedi.

“Doğru zeminde iyi ilişkiler”

Tufan Erhürman, “Ersin Bey sürekli “garantörlükten vazgeçmeyiz” diyor. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs adası üzerinde mi, yoksa KKTC üzerinde mi? Nasıl olacak? İki ayrı devlet de Türkiye, güneydeki devletin de garantörü mü olacak?” diye sordu. Doğru kadrolarla, sadece CTP’li değil, yetişmiş kadrolarla bu ülkeyi yöneteceklerinin altını çizen Erhürman, “Kavga etmeyeceğiz. Etmeye ihtiyacımız yok. Özgüven sahibi birinin kavgaya ihtiyacı yoktur” dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkilerin olması gerektiğine vurgu yapan Tufan Erhürman, “İyi ilişkiler yetmez” lafını 2019’dan beri vurguladığını anımsattı. Tufan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler, doğru zeminde iyi ilişkiler olmalıdır. Zemin doğru değilse, iyi ilişki içinde olmanızın faydası olmaz” diye konuştu. “İstişare diyalogla olur, monologla olmaz” ifadelerini kullanan Erhürman, karşılıklı konuşmanın önemine işaret etti. Tufan Erhürman, “İyi ilişki yetmez; doğru zeminde iyi ilişki... Bunun için dosyanıza hâkim olacaksınız. Kabul edilmeyecek şey, sizin sözünüzün olmadığı, özne olmadığınız modellerdir. Bir yönetsel boşluk yaratıldı burada ve Kıbrıs Türk halkı özne değilmiş gibi yaratılan boşluk, algıda sloganla doldurulmaya çalışılıyor. Dolmaz” dedi. “Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun, insanlarda bir değişim iradesi var. Bunun böyle gitmeyeceğini insanlar biliyor” diyen Erhürman, ekonominin güneye kaydığını hatırlattı. Tufan Erhürman, “Bu memleket korkunç sorunlarla karşı karşıya; hem içeride hem dışarıda. Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek” diye ekledi.