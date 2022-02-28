Halil Görçin yaşamını yitirdi

Minareliköy’de yaşayan 74 yaşındaki Halil Görçin evinin bahçesi içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Bafra’da hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

Bafra’da, yapımı devam eden bir otel inşaatının kat odaları içerisinde bulunan elektrik kabloları, oldukları yerden çekilip çıkarıldı ve çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K. (E-34) ve M.K. (E-37) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

