Halil Falyalı'nın korumaları 20 gün daha tutuklu

Derya ULUBATLI

Halil Falyalı'nın yakın korumaları olan ve Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın ölümüyle sonuçlanan çatışma gecesi kanunsuz silahla olay yerinde ateş açmaktan tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların kanunsuz silah bulundurma, kullanma ve olay mahallinde ateş açma suçlarından tutuklandığını söyledi. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve söz konusu silahların üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını aktaran polis, tahkikatın tamamlandığını ve iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Zanlıların avukatları karara itiraz etmediklerini söyledi.

Bunun üzerine Yargıç Hazan Aksun iki zanlının da 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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