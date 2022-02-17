Falyalı cinayeti zanlısı Ö.T'ye ek tutukluluk

Derya ULUBATLI

Çatalköy'de gerçekleşen ve Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı çatışmayla ilgili tutuklanan Ö.T yeniden mahkemeye çıkarıldı, zanlının tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettişi Murat Bayram zanlının olaydan bir gün sonra tutuklandığını ve o günden bu yana yaklaşık 300 kişinin sorgulandığını, 100'e yakın ifadenin aldığını ve bulunan emarelerin Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 kamera kaydının incelendiğini, bu kayıtlardan hangilerinin emare olarak kullanılabileceği yönünde derin araştırma yapılması gerektiğini, olayda kullanıldığına inanılan iki kiralık araba ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi daha arandığını ve bu kişilerin ifadelerinin de olayın seyrine etki edebileceğine inandığını belirten polis, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bunun üzerine Avukat, zanlının olay gecesi Les Ambassadeurs otelinin casinosunda olduğunu iddia etti. Polis ise, Ö.T adına kiralık bir aracın olduğunu ve zanlının olay gecesi saat 24.00 sularında Lord Place Hotel Casinosu’nda tespit edildiğini aktardı, soruşturma ile ilgili daha fazla detay veremeyeceğini söyledi.

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