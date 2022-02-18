Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta Çatalköy'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da C.B. ve M.S. isimli kişiler gözaltına alındı.

Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Ne olmuştu?

Girne’de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’den Çatalköy’e giden Falyalı’nın aracı evinin yakınında üzerinde çapraz ateşe tutulmuştu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı’nın şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

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