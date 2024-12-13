“Hal Yasası 2023’te geçti, tüzük eksiklikleri nedeniyle uygulanamıyor”

CTP Milletvekili Filiz Besim söz alarak, Bakanlığın adının çok büyük ama kendisinin çok küçük bir bakanlık olduğunu belirtti.

Meclis’ten birçok yasa geçirildiğini dile getiren Besim, önemli olanın yasa geçirmek değil uygulamaya konması olduğunu kaydetti.

Yasaların uygulanmamasından yürütmenin sorumlu olduğunu söyleyen Besim, birçok yasanın geçirildiğini fakat eksik düzenlemelerden dolayı yasaların uygulanmadığını, bundan dolayı da gerekli kadroların açılmadığını belirtti.

Besim, insan ticareti ve insan kaçakçılığıyla mücadele için yasa tasarısının 4 yıl önce geçtiğini hatırlatarak bu konuda kaç dosya olduğunu sordu. Besim, uyuşturucu testi konusundaki yasanın da çıktığını fakat halen uygulanmadığını kaydetti.

Şehirlerarası yolların aydınlatılmasında yaşanan sorunlara da değinen Besim, yaklaşık iki sene önce geçen yasayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın okuyup anlamadığını ve yasanın ortada kaldığını söyledi.

Filiz Besim, yasaları okumak, anlamak ve uygulamakla ilgili hükümetin sıkıntısı olduğunu, 2023 yılında Hal Yasası'nın da geçtiğini ve bu yasanın insan sağlığıyla ilgili önemli bir yasa olduğunu vurgulayarak, bir buçuk yıldır yasanın tüzüklerinin hazırlanmamasından dolayı yasanın halen uygulanamadığını kaydetti.

Hal Yasası'nın önemini anlatan Besim, bu yasanın hemen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Besim, gıda ürünlerindeki pahalılığa da değinerek, dar gelirli insanların yaşadıkları sıkıntıları aktardı ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.