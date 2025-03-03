"Üstel kavşaklarından biri" kapatıldı

CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak- Lapta anayolundaki yapılan düzenleme ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada, “Her iki dönüş noktasında da geçici tedbirler değil, bariyerlerin yeniden yerleştirilmesi ya da güvenli bir kavşak veya çember inşa edilmesi elzemdir. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz eylemde, Alsancak - Lapta ana yolundaki güvenlik sorunlarını ve kazalara yol açan dönüş noktalarını gündeme taşımıştık. Bu kapsamda, eylemimizden sonra Başbakan’ın evine giden tali yola dönüşte plastik dubalarla yapılan geçici müdahaleyle yolun daraltılarak tek şeride indirilmesinin kalıcı ve güvenli bir çözüm olmadığını belirtmiştik.

Eylemimizde eleştirdiğimiz bir diğer konum olan ikinci etap dükkânlara dönüş noktasındaki bariyerlerde açılan boşlukta ise hafta sonu bir kaza daha yaşanmıştır. Bugün itibarıyla ise, bu noktadaki boşluğa da plastik dubalar yerleştirildiğini ve dönüşün engellendiğini kamuoyuna duyururuz. Bu gelişme, yaptığımız eylemin ne kadar haklı ve sonuç alıcı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Ancak geçici önlemler yerine, yol güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi zorunludur. Her iki dönüş noktasında da geçici tedbirler değil, bariyerlerin yeniden yerleştirilmesi ya da güvenli bir kavşak veya çember inşa edilmesi elzemdir.

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.