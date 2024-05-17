“Hakkında 113 suçlama var”

Devrim DEMIR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Şubat ayında başlatılan “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında ismi birçok suça karışan ve 2 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Fatma Damdelen, evrakların havale için hazır olduğunu ancak bir süreye daha ihtiyacı olduğu beyanını yaptı.

Zeki: Adil yargılanma istiyoruz

Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, çabanın farkında olduklarını ancak beklenmedik bir şekilde geçen hafta yeniden teminata bağlandıklarını söyledi. Suçlamaları kabul veya ret durumunda olmadıklarını kaydeden Zeki, davaların bir an önce gelmesini beklediklerini kaydetti.

113 suçlama var…

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük ortağı Serdal Gündüz aleyhinde, 'Sahtekarlıkla banka emri düzenleme', 'Suç geliri aklama', 'Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme', 'dolandırıcılık' ve 'Sahtekarlıkla para temini' suçlamaları bulunuyor.

Gündüz’ün, 113 davadan yargılanması bekleniyor.

Mahkeme davanın çok kapsamlı bir mesele olduğuna dikkati çekerek davayı 24 Mayıs tarihine erteledi.