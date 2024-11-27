Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektöründe 16 aydır fiyat düzenlemesi yapılmadığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı komisyonun hâlâ daha izin kurulu atamalarının yapılmadığından dolayı toplanmadığını ifade etti.

Hükümete girişim yapması için 1 hafta süre tanıdıklarının altını çizen Topaloğlu, sektördeki mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle taşımacılığı sürdüremeyeceklerini vurgulayarak, turizm de dahil olmak üzere ülkedeki tüm taşımacılığı durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Sektördeki ekonomik baskılara dikkat çeken Topaloğlu, taşımacılık hizmetlerinin giderek daha pahalı hale geldiğini, ancak fiyat artışı yapılmadığını belirtti. Hükümetin sektörü kaderine terk ettiğini söyleyen Topaloğlu, “Hakkımız olan tarife düzenlemesini talep ediyoruz. Bu kriz daha fazla sürdürülemez. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Harekete geçin!” diyerek sert bir uyarıda bulundu. Topaloğlu, turizm sektörü dahil tüm taşımacılığı durduracaklarını ve bir çözüm bulunmazsa toplumun büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti. “Toplumsal bir krizin eşiğindeyiz. Durum artık sürdürülemez hale geldi,” diyen Topaloğlu, sektör paydaşlarını ortak bir çözüm bulmak için harekete geçmeye çağırdı.